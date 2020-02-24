鍾南山：新冠病毒不會像流感經常爆發

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山24日表示，新冠病毒不會像流感，流感每年都有，這種可能性應該較小。

大陸央視報導，他跟世界衛生組織講過，凡是出現冠狀病毒的感染，要高度警惕對人的傳染性。防控的意識需要保持，防控的級別完全可以改變。

SARS在17年間有零星地出現，但沒形成氣候，COVID-19將來是否長期存在、只不過沒有形成爆發形勢，鍾南山認為也有可能，關鍵就是要控制它到最少。

鍾南山表示，從SARS到MERS，都是疫情過去了，研究也就過去了，對於冠狀病毒，絕大多數科研人員並沒有進行長期研究，正因為這樣，現在疫情突然來了，要使用有針對性的藥物時，才手足無措，這次不能過去以後就放手，等下次來再說。