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洪慈庸提出遶境防疫法 線上參與或向媽祖告假

聯合報 / 記者游振昇／即時報導
前立委洪慈庸，在臉書提供線上參加的方法，因應肺炎疫情期間，大甲媽祖遶境問題。圖／取自洪慈庸臉書
前立委洪慈庸，在臉書提供線上參加的方法，因應肺炎疫情期間，大甲媽祖遶境問題。圖／取自洪慈庸臉書

有醫師建議，因新冠肺炎疫情，下月大甲媽祖遶境行程應該取消，引起正反二方熱議， 前立委洪慈庸今晚在臉書說，大甲媽遶境在即，適逢防疫期間，想邀請大家響應改以「線上參與」，或向媽祖娘娘預先「請假」。

洪慈庸說，三月瘋媽祖一直都不只是盛會而已，初衷是為了祈求一切平安、風調雨順。防疫期間，相信媽祖娘娘也能體諒廣大善信，為團結防疫，避免前往人潮聚集處，也避免旅行期間包車通舖的風險。

她寫「心誠則靈，共同為台灣祈福」。

大甲媽祖 洪慈庸 遶境

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