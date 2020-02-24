洪慈庸提出遶境防疫法 線上參與或向媽祖告假

有醫師建議，因新冠肺炎疫情，下月大甲媽祖遶境行程應該取消，引起正反二方熱議， 前立委洪慈庸今晚在臉書說，大甲媽遶境在即，適逢防疫期間，想邀請大家響應改以「線上參與」，或向媽祖娘娘預先「請假」。

洪慈庸說，三月瘋媽祖一直都不只是盛會而已，初衷是為了祈求一切平安、風調雨順。防疫期間，相信媽祖娘娘也能體諒廣大善信，為團結防疫，避免前往人潮聚集處，也避免旅行期間包車通舖的風險。

她寫「心誠則靈，共同為台灣祈福」。