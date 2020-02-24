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「首爾失守韓國將淪陷」他曝新冠肺炎防疫關鍵

新增一起新冠肺炎病例 新加坡確診90起

新黨主席還要籌錢？ 郝龍斌：經費不是問題

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席參選人郝龍斌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
國民黨黨主席參選人郝龍斌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

新冠肺炎疫情持續，國民黨主席補選是否延期，再受討論。郝龍斌今在廣播專訪前受訪表示，疫情防治要超越黨派，如果疫情嚴重到社區感染、甚至是國安啟動，選舉就要延後，所幸現在沒有這個情況，他認為還是盡快處理完選舉，可能比較合適。

至於無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，傅崐萁說，能否黨籍，一切隨緣，至於一切的發展，「就讓子彈繼續飛吧！」郝龍斌回應，尊重他說法，他日前對此事已清楚表達立場，過去大選傅崐萁都是非常積極支持國民黨內候選人，國民黨不僅要與朋友合作，甚至和其他政黨一起合作。

郝龍斌在廣播專訪時也提到，過去國民黨有設置多位副主席文化，但這些副主席是否有實際功能，若只是給名號放在那裡，沒有意義。所以他主張集體領導、集體決策，重點是要能接地氣。副主席文化好與不好，取決於他們能否有無參與決策。

郝龍斌說，他曾擔任多位主席任內的副主席，僅有在朱立倫時期有參與決策，其他都是放在那裡作為團結象徵。

至於未來的國民黨主席是否仍要籌措三千萬元維持黨務運作，郝龍斌說，經費不是問題，自從2016敗選，國民黨沒有黨產、足夠經費，2018選舉還是贏。可見國民黨要重新再起，不是錢的問題，黨基本運作當然盡可能節省，黨做得好，就能得到人民認同，也不用擔心錢的問題。

國民黨 郝龍斌

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