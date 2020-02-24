請益洪秀柱 江啟臣：歷任主席貢獻不容抹滅
國民黨主席候選人江啟臣今前往拜會前主席洪秀柱，並在臉書表示，他們要做的就是承襲歷任主席對於國民黨的愛，重新擦亮國民黨這塊招牌，讓國民黨更好，讓中華民國更好。
江啟臣說，還記得8年前，他要返鄉參選立法委員時，就是向當時擔任立法委員的洪秀柱拜會請益。洪秀柱勇敢承擔的精神，一直都是他們後輩學習的榜樣；洪秀柱栽培後輩的理念，也是他未來會持續努力的目標。
江啟臣說，歷任主席對於黨內的貢獻絕對不容抹滅，唯有了解國民黨過去的脈絡，才有辦法讓國民黨走的更穩、走得更遠，國民黨的創黨精神及核心價值，永遠不會改變。
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