陸委會：持續關注血友病童後續發展

中央疫情指揮中心主任陳時中24日指出，我方已指派專業護理師隨長榮班機去大陸陪同血友病少年返台，陸委會表示，將持續關注後續發展。海基會則表示，持續與家屬保持聯繫，視情況提供必要的協助。

陸委會24日晚間表示，該會注意到大陸方面調整武漢管制措施以及隨後又撤銷該調整管制措施之情形，陸委會會持續關注後續發展。

有關媒體報導稱，滯留湖北血友病患者將搭機回台、以及滯留湖北國人返台事宜，疫情指揮中心已於24日下午記者會對外說明，陸委會沒有進一步的說明。

據了解，滯留在湖北荊門的血友病少年和他母親，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，兩人預計今晚從成都出發，晚上10時左右可抵台。陳時中表示，該名少年日前已請主治醫師與他做過視訊，認為如果能夠及早得到醫療救治為宜。國內也派了一位專業護理師前往成都，到現場做相關身體檢查，確保身體狀況適合飛行。