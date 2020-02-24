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大甲媽繞境防疫戒備 新港奉天宮辦會議取得共識

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣新港奉天宮今天上午召開大甲媽祖繞境新港防疫會議，統整地方民眾意見並取得共識。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮今天上午召開大甲媽祖繞境新港防疫會議，統整地方民眾意見並取得共識。圖／新港奉天宮提供

嘉義縣新港奉天宮今天上午於香客大樓召開大甲媽祖繞境新港防疫會議，邀請各地仕紳共同參與，統整地方民眾意見，討論繞境期間各界可相對應的措施，並初步取得共識也期望參與繞境的香客能確實養成個人衛生習慣，自備口罩及消毒用品，做好自主健康管理。

新港奉天宮董事長何達煌表示，大甲媽祖繞境活動已邁入第33年，目前新冠肺炎疫情全球陸續傳出確診病例，人心惶惶之際，需要宗教信仰的力量來安定民心，凝聚正能量。

新港奉天宮表示，經過討論，住宿方面，會請住宿團體提供確實住宿清冊及聯絡方式，而提供香客住宿的學校，已委請環保局、清潔隊協助在信眾抵達新港鄉前及離開後進行校內全面消毒清潔。

餐飲方面由何達煌個人贊助提供一次性可回收紙碗，奉天宮也規定免費供餐處的服務人員需穿戴網帽、圍裙、口罩及橡膠手套，並由供餐點志工統一打菜，供餐處盛裝餐食的容器都將加蓋，避免口沫飛揚，並強力宣導不共食。

嘉義縣政府民政處宗教禮俗科長林長連表示，嘉義縣長翁章梁日前於府內召開會議，指示將全力協助新港鄉進行防疫工作，擬於各大出入口設置消毒門架，噴灑二氧化氯進行消毒，關於設置地點及形式，將與專業防疫專家單位討論。

新港奉天宮今天上午召集嘉義縣政府、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、嘉義縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、新港鄉長林茂盛、各級學校校長、新港文教基金會、免費供餐處及地方社團、仕紳等人一同與會參與防疫會議。

嘉義縣新港奉天宮今天上午召開大甲媽祖繞境新港防疫會議，統整地方民眾意見並取得共識。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮今天上午召開大甲媽祖繞境新港防疫會議，統整地方民眾意見並取得共識。圖／新港奉天宮提供

嘉義 奉天宮 大甲媽祖

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