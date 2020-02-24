朝野協商紓困 新冠肺炎疫名得共識拚三讀

紓困三讀前，蔣萬安力爭疫病正名！針對新冠肺炎防疫紓困條例，立法院長游錫堃24日召集朝野黨團協商。經國民黨立委蔣萬安提議，在草案名稱及第1條中加入（COVID-19）一詞，新冠疫情紓困正名為《嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防治及紓困振興特別條例草案》25日將付三讀。

在野黨團各提版本

據統計，包括行政院、民進黨立委蘇巧慧、黃國書、何欣純、賴瑞隆、陳亭妃，立院國民黨團、國民黨立委曾銘宗、林奕華、賴士葆、鄭麗文，台灣民眾黨及時代力量黨團，均提出防疫紓困條例草案或修正動議，共計13個版本。

國民黨團書記長蔣萬安表示，希望在防疫照顧假明文規定部分，尋求大家支持；此外，中小學25日將開學，學生受教權不應受到影響，建議條例明確規定提供遠距、數位教學的規範，特別是國三、高三學生接下來將面對大考，課程進度需一致。

民眾黨團總召賴香伶提到防疫照顧假、疫區工作的「退避權」，以及財政監督等部分。時力黨團總召邱顯智則說，由於特別條例預算達600億元，希望有專責委員會處理；另針對防疫照顧假，應比照隔離假、檢疫假，給勞工基本工資補償。

另，就專責委員會部分，由於各黨團並未堅持，游錫堃也裁示尊重行政院的防疫規劃，就不設立，但國會監督仍是必要的；對此，民進黨團總召柯建銘建議，可透過附帶決議的方式，明定部會多久時間之內須提出相關報告，官員多久之間須至立院備詢等；國民黨團總召林為洲則建議，2個月須提出1次報告。

離島籲請優先紓困

金門縣政府24日表示，1、2月小三通入境旅客流量受疫情影響，與去年同期相比減少9萬多人次，觀光等產業消費金額較去年同期衰退約40億元，籲請中央優先紓困離島。金門縣長楊鎮浯指出，疫情如影響到6月，特別是小三通自10日起停航，地區觀光及批發、零售、餐飲等產業受影響的消費金額將超過百億。

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