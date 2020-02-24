【重磅快評】順時中或順文哲？陳時中將了柯文哲一軍

中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎確診個案累計到28例，但指揮官衛福部長陳時中與台北市長柯文哲的砲火似仍停留在第24例的北部女身上，陳時中原本堅持不公布，但柯文哲要求透明，還拿大陸疫情不透明來做對照，吵了一兩天，中央昨晚公布確診病例縣市分布圖，看來柯好像占了上風，但其實陳時中暗藏一招，難怪柯文哲要說「順時中」了！

確診第24例的北部女意外地引發柯文哲和陳時中互槓，柯要求中央公開第24例的資訊，還說台灣和中國是同個醬缸泡出來以譏諷中央，但陳時中回擊指公布資訊並不會比較安心，而且相關資訊地方政府也都有掌握，沒想到柯再批「我就不知道」，逼得陳時中提供錄音檔回嗆「我不太高興，有首長會這樣反套事實」，首長不能說一句不知道就不作為。

柯文哲說不知道，副市長黃珊珊馬上跳出來護主，說她是台北市疫情總指揮，有必要知道的會讓柯文哲知道，但也不是和疫情相關的都會去報告，「我才是唯一知道的人」；黃珊珊勇氣可嘉，只是邏輯怪怪的，其實並未為柯文哲加分，但柯文哲的確說出北部民眾心裡的問號，陳時中再堅持，到了昨晚也轉向了，由中央流行疫情指揮中心公布確診病例縣市分布圖，似乎是對柯讓了一步。

不過，如果細究這份縣市分布圖，可以發現原來台北市的個案數是全國之冠，在全國26例中，台北市就占了7例，然而，柯文哲先前要求公布第24例北部女的資訊，其實並未公開，也就是說，衛福部其實是反將了柯文哲一軍。

柯文哲要求公開第24例，衛福部反而公布縣市分布圖，台北市的人數居全國之冠，一旁的新北只有3例，鑽石公主曾經停靠的基隆市則1例也沒有，柯文哲的壓力隨之而來，這也說明為何柯今天臉上並無「順文哲」 的喜悅，反而透出 「順時中」的苦澀，至於柯文哲今天為醫事人員不准出國說話，就少了之前嗆陳時中的銳氣了。

其實，陳時中和柯文哲各有專業，民眾不會關心誰吵贏吵輸，只要防疫做得紮實就行，就怕兩人嘴裡吵，防疫作戰也不同調；中央未依柯文哲所願公布第24例的資訊，但和她接觸的人高達465人，疫調團隊至今未追出感染源是事實，陳時中說對防疫沒影響，也不會對社區造成危害，其實無法讓人心安，衛福部能做的應該不只這些，相關社區、場所消毒、檢疫恐怕更重要。

中央公布確診病例縣市分布圖，固然給柯文哲壓力，但引發的效應也正慢慢發酵，有確診個案的縣市民眾當然會想知道更多資訊，網路上的流言自然也越來越多，甚至質疑「公開有比較好嗎？」，如果公布分布圖反而引來新一波的恐慌，舊的恐慌依舊揮之不去，是不是在公布之初就要先想清楚？

至目前為止，台灣仍屬零星社區感染，政府要做的絕非引發國人的恐慌，而是有計畫、有步驟地壯大醫療體系，現在陳時中及柯文哲手頭都有比互嗆或搶聲量更重要的事，什麼是當務之急，兩人都是醫生，應該都很清楚才對！