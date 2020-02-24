國土計畫法修法爭議 張景森：不修不行 否則是災難

國土計畫法修法爭議，行政院政委張景森今在臉書上表示，現行國土計畫法最嚴重問題是「限時完成」和「僵化無彈性」，不修法不行，否則它將是個災難。政府提出合理法律修正，是避免國土計畫法的良意變成災難。

針對國土計畫法修法爭議，張景森今表示，國土計畫是好事，但是規劃不當就是災難，規劃不佳又不准及時檢討，那就是大災難。經過三年多的實際推動，發現國土計畫法不修不行，所以民進黨政府負責任的發動修法。

張景森指出，現行國土計畫法最嚴重問題是「限時完成」和「僵化無彈性 」。 限期政府（中央2年、地方4年）必須火速規劃公布實施國土計畫。規定地方5年、中央10年內，不但民間重大投資不能申請檢討變更，國家的重大建設也不能申請檢討變更。

張景森表示，這三年來，他看到中央和地方的初步規劃草案，很憂心。「限時完成」會強迫政府「唏哩呼嚕」通過這些計畫。而這些涉及國家地方長遠發展和人民權益的國土計畫，唏哩呼嚕通過後，會產生很大的問題，而政府不准及時檢討調整。他質疑，這不會造成災難嗎。

張景森指出，台灣過去設下土地使用變更層層疊疊的障礙，讓政府和人民都視土地使用變更為畏途，只有特殊金權運作才有辦法通行，無力的人民只好自己想辦法，違法違規。造成今天違章建築、違法農舍民宿、違章工廠泛濫，台灣空間治理徹底失敗，台灣最多最大的犯法案件就是「違反土地使用規定」。

張景森指出，現行國土計畫法規定地方政府5年內、中央政府10年內重大建設也不准辦理國土計畫檢討變更。如此一來，未來各級政府還能因應環境變動、人民需要迅速推動國家重大建設嗎，只是讓政府和人民想更多方法來違法違規。

張景森表示，現在規劃思想重視的是嚴謹、理性而有彈性的動態程序，也就是民主的參與程序、合理的計畫形成，和彈性及時的檢討調整機制等三大要素，而現行國土計畫法並不具備。政府提出合理的法律修正，是避免國土計畫立法的良好原意變成一場國土的災難，請大家支持修法。