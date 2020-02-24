快訊

實驗性抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」 國衛院完成公克級合成

學測數學滿級分人數暴衝 傳大考中心主任請辭獲准

鄭文燦批馬英九 馬辦：只會酸在野黨？

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

桃園市長鄭文燦日前表示，前總統馬英九當過中華民國總統，所站的位置不應該是海峽中線，沒有所謂各退一步問題，「橫濱模式」就是最好的模式。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，在包機議題上，馬英九所站的位置是人權與防疫，「防疫與人權比較重要，還是無謂的政治算計比較重要？」

蕭旭岑指出，政府以包機接回滯留武漢國人計畫觸礁，已數星期之久，但兩岸航線行之有年，為何堅持只能一種模式？希望鄭文燦提出更可行的方案來解決問題，不要只會向反對黨噴政治口水。

蕭旭岑表示，搭乘首批武漢包機回台的民眾，都已解除隔離，「鑽石公主」郵輪上的國人，也都搭乘包機回台，受困湖北的9百多位國人，回家之日卻遙遙無期。蔡英文總統說「二次包機隨時可以出發」，在武漢的國人已望穿秋水；蔡政府堅持「橫濱模式」是最好的模式，但若此模式無法接回國人，再好也是徒然。

蕭旭岑說，國人在疫情流行地區滯留越久，被感染的風險越高，包機陷入僵局，賭上的是受困國人的健康。馬英九呼籲兩岸各退一步，讓包機能夠成行，讓國人經妥善檢疫集體回臺，是站在人權人道與防疫的立場。鄭文燦應體認到，盡快讓國人返臺接受最好的照顧，是執政黨應挑起的責任，不是在野黨的責任。

蕭旭岑反問，蔡總統只會把責任都歸咎於對岸，坐視包機無限期延宕，讓自己同胞處於疾病威脅的煎熬中，政府的功能何在？擔當何在？兩岸協商模式與兩岸航線行之有年，蔡政府一再堅持只能採「橫濱模式」，但迄今無法施行，又不肯各退一步，找出合作的機會，只會噴口水酸反對黨，要把民眾的權益置於何處？

馬英九 鄭文燦 人權

延伸閱讀

明天開學各校防疫如臨大敵 鄭文燦：落實生病不上課

疫情公開雙北與桃園不同調？ 鄭文燦：地方政府是知道的

調查中港澳旅遊史 鄭文燦籲勿讓學子被標籤化

桃市因應開學 公共運輸今消毒

相關新聞

【重磅快評】順時中或順文哲？陳時中將了柯文哲一軍

中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎確診個案累計到28例，但指揮官衛福部長陳時中與台北市長柯文哲的砲火似仍停留在第24例的北...

日神奈川50多歲男子確診新冠肺炎 曾至不同診所看診

日本共同社報導，神奈川縣政府24日宣布，一名50多歲公司男職員確診新冠肺炎，症狀嚴重。他在14日開始發燒，隨後曾陸續到不...

國土計畫法修法爭議 張景森：不修不行 否則是災難

國土計畫法修法爭議，行政院政委張景森今在臉書上表示，現行國土計畫法最嚴重問題是「限時完成」和「僵化無彈性」，不修法不行，...

鄭文燦批馬英九 馬辦：只會酸在野黨？

桃園市長鄭文燦日前表示，前總統馬英九當過中華民國總統，所站的位置不應該是海峽中線，沒有所謂各退一步問題，「橫濱模式」就是...

被指為韓國瑜反罷打手 鄭照新：大家覺得我像打手嗎？

高雄市長韓國瑜今上午到鹽埕國中視察開學防疫整備，對於有網友批評韓國瑜面對罷免案，一邊裝乖，一邊由首長當打手，高雄市新聞局...

蔡施政滿意度新高 對中不信任67.3%

蔡英文、蘇貞昌修復關係，執政滿意度見效。台灣民意基金會24日舉辦「武漢肺炎、政府效能及兩岸關係」民調說明會，會中報告指出，民眾對總統蔡英文領導的贊同度達7成，游盈隆認為，蔡蘇的關係修復是主因。他說：「2人原本不合，卻能因民意提升而放下歧見合作是關鍵。」

罷韓行動有財務缺口？綠委籲：儘速研議政治獻金法

罷免高雄市長韓國瑜行動如火如荼，進入第二階段連署，但民進黨立委周春米憂心，由於現階段法規不足，罷免團體無法收取政治獻金，...

【重磅快評】武漢台民化整為零 蔡政府還在橫濱模式

自從2月3日首架包機返台後，從武漢撤回台灣民眾進度就停滯不前，也成兩岸互相指責的話題。不過今天卻有了全新的進展，武漢官方...

政院修國土計畫法 蔡壁如：這個政府怪怪的

行政院院會通過國土計畫法部分條文修正草案，民眾黨立委蔡壁如說，行政院偷渡國土法修法，其中行政院核定重大建設，不受五年通盤檢討限制，行政院應向老百姓說清楚，國家重大建設，是不是政府說了算。

新冠肺炎相關紓困 防疫特別預算動態調整

針對新冠肺炎相關紓困，行政院對於防疫的特別預算草案，得先等立法院三讀通過特別條例才能端出，今日立法院對條例展開朝野協商，是否加碼也是重要關鍵，影響到行政院是否調整特別預算的幅度。

公職財產申報 陳時中背房貸逾5千萬

新冠肺炎全球疫情持續延燒，衛福部長陳時中成為矚目人物，根據最新公職人員財產申報，陳時中與妻存款289萬，現金30萬，因為買房背債高達5657萬，妻子以300萬元投資小牙醫診所。

彰化國民黨員 1個月激增近萬名

國民黨3月7日補選黨主席，黨部統計，具選舉權有效黨員數約33.3萬，彰化縣過去一個月由1.1萬黨員增為2萬人，增幅88%最大。國民黨中央黨部表示，曾指示地方黨部注意異常的繳交黨費情況，未查有人頭黨員的疑慮。

熱門新聞

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

全球疫情地圖／台灣新冠肺炎再添2例 南韓旅遊疫情提升至第3級警告

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

指揮中心公布全台病例分布圖網路瘋傳 宜蘭1確診住院中

武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

新冠肺炎確診者居住縣市 疾管署網站可查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。