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媽祖遶境禁不禁？ 指揮中心：正與宗教團體協商

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君、簡浩正／台北即時報導
大家媽祖遶境每年吸引眾多信眾參與。圖／本報資料照
大家媽祖遶境每年吸引眾多信眾參與。圖／本報資料照

新冠肺炎國際疫情快速上升，尤其南韓疫情迅速升溫，且多數大邱地區「新天地教會」的集會有關。我國是否禁止大型集會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示將邀集宗教領袖與團體進行會商。

每年大甲媽祖遶境是宗教界盛事，每年吸引約萬人參與。為期9天8夜的活動不但沿途信眾會免費提供大鍋飯、麵食、米粉、貢丸湯等食物，所有參與者共餐共食，引起可能成為防疫缺口的憂慮。日前鎮瀾宮表示大甲媽祖遶境將於3月如期舉行，並將做好環保衛生和防疫。

對於相關大型集會是否禁止，陳時中表示，這兩天看到韓國大型集會造成疫情升溫的狀況，「的確也讓我們非常擔憂」，目前內政部和相關宗教領袖、團體，正在會商大家可以接受方法。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩昨天則表示，針對新冠肺炎的防範，指揮中心訂有「公眾集會指引」，可作為辦理大型集會的參考。目前雖不會禁止大型集會，但會隨疫情調整。

新冠肺炎 COVID-19

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