被指為韓國瑜反罷打手 鄭照新：大家覺得我像打手嗎？

高雄市長韓國瑜今上午到鹽埕國中視察開學防疫整備，對於有網友批評韓國瑜面對罷免案，一邊裝乖，一邊由首長當打手，高雄市新聞局長鄭照新受訪時問「大家覺得我像打手嗎？」他表示，這個關鍵時刻並不是韓市長的難關，而是我們面對疫情的難關，是高雄面對發展的難關，應該大家一起度過」。

對於有針對性或標籤化的政治運動，鄭照新鄭重提醒「選舉已經結束了」，現在是團結做好市政的時刻。

高市府日前提出新政策，3月1日起至8月底將試辦計時收費路段縮時，從原本上午8點到晚上10點，縮短為上午8點到晚上8點。4月底前中午12點至下午2點，停放在停車格內用餐的小黃駕駛也不開停車單。鄭照新說，該政策是反映廣大計程車駕駛的心聲，市府也到現場去了解駕駛的需求，得到的反應都是正面的。

有議員認為該政策對振興經濟效益不大，只是為討好市民，避免罷韓。鄭照新回應，不要什麼事情都拿來和政治運動相提並論；他說「即使沒有政治運動，我們在市政上面也是勤勤懇懇；不要把這種東西當成是威脅市民權益的政治運作手段，阻礙市政推行，沒有必要」。他呼籲不同政治立場的人多關心防疫進度並提建設性意見，市府會虛心接受。