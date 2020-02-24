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籲國人積極配合防疫 陳建仁：誠實是疫調成功必要條件

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

副總統陳建仁今天在臉書分享健康光譜和疾病金字塔，強調誠實申報旅遊史、職業史、接觸史和聚集史對全民防疫的重要性。

陳建仁表示，自從2019年12月，在中國武漢發生了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19) 的流行疫情，中國和全世界都受到嚴重的威脅，截至2020年2月24日，有將近八萬名確定病例，將近2500人死亡，成為繼2003年SARS大流行和2009年H1N1流感大流行的全球最健康緊急事件。

陳建仁說，幾乎所有傳染病原所造成的健康危害，都會呈現明顯的個別差異性，從無症狀、微恙、輕症、重症、甚至到死亡，COVID-19也是一樣，感染者有明顯的健康光譜（health spectrum)，從「鑽石公主號」乘客和員工感染者的症狀分布來看，無症狀、微恙或輕症者，佔了相當大的比例，重症或死亡只是少數。這和SARS感染者的健康光譜相當不同，大多數SARS病例都有發燒和嚴重的呼吸道徵候群。

陳建仁說，就大多數傳染病來說，患者的疾病嚴重度分布，就像金字塔或冰山（disease pyramid/iceberg) 一樣，死亡和重症只是冰山一角，由於重症患者大多會在醫院接受積極治療，較不容易傳播病毒給他人，反而在症狀尚未嚴重到住院時，更容易傳染別人。醫師在診斷輕症和微恙患者之後，往往會要求患者回家休養，如果醫師知道患者的詳細疫區旅遊史、職業史、接觸史和聚集史（TOCC：Traveling, Occupation, Contact, Cluster），而能進一步請求患者居家隔離檢疫，作好自主健康管理，就不會成為病毒的散播者。

陳建仁說，COVID-19能透過微恙或輕症者傳染，是它傳染散播很快的原因。因此，密切接觸者的追蹤、檢驗和隔離，是在疫情防堵階段很重要的工作，「透過浮出海面的冰山一角的重症指標病例，追蹤他們的密切接觸者，找出並隔離無症狀或輕症感染者，就可以大幅降低病毒散播的風險。」

陳建仁說，誠實是疫調成功的必要條件，如果所有的確診病例，以及和他們密切接觸的親友同事，都能詳述自己的TOCC，全力配合找出感染者，疫情就容易有效管控。去年12月的武漢，就是否認人傳人的實證，又忽略輕症者以及密切接觸者的居家隔離檢疫與自主健康管理，致使感染人數超過爆發流行的閾值，進而ㄧ發不可收拾。

陳建仁表示，就疾病自然史而言，沉在海面下的輕症患者，可能會因為醫療照護不足、罹患慢性病、或感染其他病原，使病情惡化而成為浮出水面的重症者。每一位輕症感染者，如果都能夠得到早期診斷和適切治療，既可以避免合併症或續發症的發生，降低病程惡化為重症或死亡的風險，更可以減少親友同事受到感染的機會。最後呼籲所有國人同胞，一定要積極與防疫人員密切合作，共同努力找出潛沉在海面下的輕症感染者，如此不僅可以維護自己的身體健康，而且也是實賤愛己愛人善行的最佳示範。

新冠肺炎 COVID-19

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