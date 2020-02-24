罷韓行動有財務缺口？綠委籲：儘速研議政治獻金法

罷免高雄市長韓國瑜行動如火如荼，進入第二階段連署，但民進黨立委周春米憂心，由於現階段法規不足，罷免團體無法收取政治獻金，罷韓團體出現財務缺口，呼籲內政部應儘速研議政治獻金法，有關罷免領銜人收受政治獻金之相關法制。

周春米指出，高雄市罷韓行動進入第二階段連署，已在這個周末衝破50萬份，她對於高雄市民積極行使公民權，表示敬佩，但也掛慮目前政治獻金法規範不足，使得罷韓團體出現高達500萬的財務缺口。

周春米指出，依據政治獻金法第5條規定，僅有政黨、政治團體與擬參選人可以收受政治獻金，並沒有將罷免活動納入規範當中。Wecare自倡議罷免以來，主要倚靠網路募資計畫來籌措資金，不過，這樣做除了在募資期後難以因應後續資金需求再行募款之外，也一再受到反罷免方質疑收受非法政治獻金。

周春米表示，107年的總統府司法改革國是會議，曾做出決議要求檢討政治獻金法第5條，有關得收受政治獻金主體的規定，擬增列罷免案提議人之領銜人、被罷免人，並配套增訂是類人員之捐贈、收支記載、運用、定期申報等處理機制，但目前仍然只停留在「研議」階段。

為使公民得以順利行使罷免權，並使罷免領銜人在政治獻金上的使用，受到法律的保障及監督，周春米呼籲內政部應儘速研議政治獻金法，有關罷免領銜人收受政治獻金之相關法制。