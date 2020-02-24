蔡施政滿意度新高 對中不信任67.3%

蔡英文、蘇貞昌修復關係，執政滿意度見效。台灣民意基金會24日舉辦「武漢肺炎、政府效能及兩岸關係」民調說明會，會中報告指出，民眾對總統蔡英文領導的贊同度達7成，游盈隆認為，蔡蘇的關係修復是主因。他說：「2人原本不合，卻能因民意提升而放下歧見合作是關鍵。」

蘇貞昌曾任行政院長，而蔡英文為其副手，當時兩人因行事作風不同而有不合的傳言，甚至傳出蘇兩次向時任總統的陳水扁，提出「換掉蔡」。2011年2人又因競逐總統提名而加深嫌隙。

蔡因疫情及選舉得利

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，根據民調顯示，有68.4%的民眾支持蔡英文擬定國家大事的方針，他說：「目前蔡英文的聲望處於最高點，我形容她是飛龍在天。」原因則有民進黨剛大勝完的餘威猶存、武漢病毒爆發促進台灣人的共同體意識，還有蔡英文謹守憲政分際未捲入內政漩渦等3點。

「有些離中國較遠的國家疫情還比我們嚴重，大家自然歸功於政府。」游盈隆說，雖然蔡英文與蘇貞昌原本不合，但「蔡蘇共治」帶來好效果，收到良好的民意回應，2人也放下歧見繼續合作，加上面對疫情台灣受到的影響比想像中輕，蔡英文因此得利。

兩岸防疫信心大不同

此次民調也是蔡英文繼剛上任的蜜月期以來聲望最高的時候，游盈隆表示，此現象實屬難得，他說：「我也感到非常訝異，蔡英文正處在一個新高峰狀態。」另外數據可看出，有近7成的台灣人不相信中國政府能有效控制疫情擴散，蔡英文果斷與其隔離的作為，使防疫期間的兩岸表現因此得利，有突破7成的滿意度。

國人對於政府防疫的信心則算足夠，對於疫情中心指揮官陳時中的表現有94%的人給予肯定，對於政府未來的防疫信心也有逾8成的支持度，相對於中國的不信任指數達67.3%，也可看出防疫期間兩岸越走越遠的情況。

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