【重磅快評】武漢台民化整為零 蔡政府還在橫濱模式

自從2月3日首架包機返台後，從武漢撤回台灣民眾進度就停滯不前，也成兩岸互相指責的話題。不過今天卻有了全新的進展，武漢官方宣布，滯留在武漢的外地人員都可以出城。換句話說，因為封城滯留在武漢的台灣民眾，只要不是確診或疑似患者，都可以出城，經過北京、上海、成都和廈門四個機場返台。

而首先適用這個規定的，就是喧擾多日，一開始被海基會列為「優先返台名單」，後來又因為政治不正確而被台灣民眾撻伐的血友病小弟弟母子。兩人預定今晚十一時，就會經由成都機場抵台。

雖然「外地人員可出城」的新規定，可以讓回不了家的滯留武漢台灣人解套，但無疑的，也可能讓台灣的防疫陷入困境。當初不讓包機繼續，最大的正當性就是基於「防疫」理由，除了認定大陸方面的檢疫有問題，台灣是否有能量完全隔離武漢返台的台民，也是問題。

如今他們「化整為零」返台，我國完全失去了一次處理、一次檢疫的機會，而必須時時刻刻盯著返台名單，看他們是從哪個機場降落，然後再做後續處理。而海基會未必掌握全部武漢返台名單，因此也不無掛一漏萬可能。會不會讓防疫開漏洞，仍有待觀察。

雖然中共官方下午又收回了這道命令，但有血友病小弟弟在命令收回前就已啟程的案例，有多少滯留武漢台民在這段時間已離城在返台途中，仍無法估算。

在政府拒絕國人入境無法可據的情況下，蔡政府也可以採取斷然措施，下令即日起中斷所有大陸航班往來。但這麼一來，等於上百萬台商、台民、台幹和學生都回不了家，後座力將非常巨大。而且即使這麼做，也不能保證他們不會經由其他國家機場返台。民進黨政府顯然將面臨兩難。

不過最諷刺的是，一直到昨天，蔡英文總統還在堅持從武漢撤回台灣民眾要採「橫濱模式」，堅持派華航班機前往接人，還宣稱「不是因為政治」。但其實早在一周前，武漢台商便已表示將爭取各自返台，如今果然成真，政府高層做好準備了嗎？

當初擋下包機返台的理由，在第一班包機上的247名乘客只驗出一個確診名單後，幾乎已經證明並不存在；而所謂的「優先名單論」，其實只要包機持續，實質意義也不大。明眼人都看出，擋包機的原因除了政治，還是政治。而如今泛政治化的苦果，也只能由民進黨政府和全民吞下。