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看傅崐萁回黨 江啟臣：國民黨需要朋友但也需要制度

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立委江啟臣。報系資料照片
立委江啟臣。報系資料照片

對於無黨籍立委傅崐萁希望重回國民黨，表示願給國民黨最大的協助力量。參與國民黨主席補選的立委江啟臣表示，「國民黨當然需要朋友，但也需要制度。」

傅崐萁今早在立法院受訪，對希望恢復國民黨籍做出說明。他表示，從政近20年，不只是正藍更是深藍，這是他從政初衷，是一個男人的承諾，因而選擇在這時候恢復黨籍。此時此刻，國民黨失去政權，家徒四壁，他願意給予國民黨最大的協助力量，因為唯有集中在野的每一分力量，來監督執政執政黨，才能夠導正國家的方向。

江啟臣中午在立法院受訪時表示，對每位支持國民黨的好朋友都表達感謝，尤其現在國民黨最需要支持，國會最需要戰力，歡迎支持者還有願意與國民黨一起打拚的夥伴。但是恢復黨籍的事情，黨有黨的制度，國民黨當然需要朋友，但也需要制度，黨中央與代理黨主席會做最好的處理，讓願意支持國民黨的好朋友或者要加入國民黨團隊的夥伴，都可以依照黨內相關制度進行。

他表示，現在黨要進行相關改革，要讓制度可以得到大家遵循，讓所有未來不管加入或回到國民黨的人都更有正當性，也讓國民黨可以真正走向制度化的政黨。

傅崐萁恢復黨籍案在國民黨內引發波瀾，兩位國民黨主席補選候選人態度不同。江啟臣主張，考量外界觀感及黨內程序正義問題；另一名候選人郝龍斌則明確表態支持，強調國民黨要結合各方力量，國民黨甚至將來也要跟台灣民眾黨合作。

國民黨 傅崐萁 江啟臣

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