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藍黨魁補選黨員數約33萬人 黨中央認無人頭黨員問題

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
國民黨黨主席補選，由立委江啟臣(左)與國民黨前副主席郝龍斌(右)競爭。 圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席補選，由立委江啟臣(左)與國民黨前副主席郝龍斌(右)競爭。 圖／聯合報系資料照片

國民黨將在3月7日補選黨主席。黨中央統計，具選舉權的有效黨員數約33.3萬人，其中彰化縣在過去一個月由1.1萬黨員增為兩萬人，增幅88%最大。黨中央表示，曾特別指示地方黨部注意異常的繳交黨費情況，未查有人頭黨員的疑慮。

2017年時，國民黨主席補選多達6組候選人參選，入黨與繳交黨費情況踴躍，從年初到5月投票前最後結算，有效黨員從年初22萬暴增逾一倍，衝高到46.3萬人，新增黨員5萬人，更引起外界關注。

這次黨主席補選，由立委江啟臣與前副主席郝龍斌兩人競爭。由於自2月初候選人登記完成後，繳費黨員10天增加約2萬人，2月中一度浮現人頭黨員疑慮。當時黨中央解釋，往年有繳黨費黨員平均30萬人，仍在合理範圍，每年度黨費繳交底線是三月，可能很多人為了投票，較往年提前繳費；候選人既有疑慮，黨部會再行了解。

黨員必須在2月24日編造選舉人名冊前完成繳費，才有投票權。具黨中央統計，至23日為止繳費黨員數為33萬3065人，但還需再加上周末完成轉帳、匯款的黨員數。

據黨中央統計，從1月21日至2月23日的一個月間，彰化縣增加9696人，增幅88%最大；人數增加最多的是黃復興黨部，增加2.2萬人，有效黨員數達8.3萬人。彰化縣黨部解釋，一月大選結束後氣氛低迷，加上農曆年前民眾忙碌，因此才會比較密集在農曆年後繳交。

國民黨文傳會代理主委王育敏表示，相較於2017年六組競爭，今年黨員數下降了逾10萬人，且這次選舉開始適用新規定，從入黨四個月延長為一年才有投票權，過去黨主席競選時，大量黨員為了投票湧入的現象在這次沒有出現。至於是否有人代繳，王育敏表示，黨員數增加呈現穩定的成長，如有人代繳應會大幅快速地集中在某個縣市，但沒有這個現象。黨中央也一再提醒各地黨部，出現異常情況要上報中央。

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