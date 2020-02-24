傅崐萁露臉談恢復國民黨籍：這是男人的承諾

無黨籍立委 傅崐萁 今早在立法院受訪，對希望恢復 國民黨 籍做出說明。他表示，從政近20年，不只是正藍更是深藍，這是他從政初衷，是一個男人的承諾，因而選擇在這時候恢復黨籍。此時此刻，國民黨失去政權，家徒四壁，他願意給予國民黨最大的協助力量，因為唯有集中在野的每一分力量，來監督執政執政黨，才能夠導正國家的方向。

國民黨日前處理傅崐萁恢復黨籍案，在黨內引發正反意見對立，連淡出政壇許久的國民黨前秘書長金溥聰也連續受訪批評傅崐萁未依程序回黨，批評傅崐萁形象爭議，將讓黨受創。

恢復黨籍案提出以來，一直沒有露面的傅崐萁昨晚在臉書貼文，指自己因忙碌身體抱恙住院手術療養。他在今早現身立法院首次受訪。

傅崐萁表示，有多大的愿就有多大考驗，要成就多大的事，就要多大謀考，對於所有的批評與指導，他都尊重欣然接受，至於是否能恢復黨籍，他認為一切隨緣，他已經將個人理念與信仰表達的非常清楚，這是一個男人的承諾，他也做到了，至於一切的發展，「就讓子彈繼續飛吧」。他也說，此時此刻新冠肺炎在全世界發出非常強大警訊，應該少些政治。

傅崐萁一向支持高雄市長韓國瑜，他被問到罷韓一事也強調，韓國瑜正全力把市政做好、防疫做好，一起為高雄加油、為韓國瑜加油，他正努力把高雄市政做好、每條路鋪好、每條水圳貫通，把疫情趕出，他為基層打拼，要給他更多力量。