中央公布確診者分布圖 柯文哲酸：我們現在都要順時中

台北市長柯文哲近來因為「北部女在哪裡」，數度和衛福部長陳時中槓上，柯文哲更批評，中國的疫情就是因為隱匿，「所以有時候常常在講中國怎樣，後來想想，台灣跟中國同個醬缸泡出來的，邏輯都差不多。」儘管陳時中回嗆柯文哲「地方首長要扛責任」，不過中央疫情指揮中心昨晚則是公布先前26個病例的全台分布圖，被外界視為政策轉彎。

對此，柯文哲今上午出席社宅動工典禮，典禮前受訪時被問到如今中央公布確診病例分布圖，是否有種「白挨罵」的感覺？柯文哲則是笑說，習慣啦，反正每天都挨罵。

被問到是否覺得中央防疫政策轉彎？柯文哲則是意有所指的笑說，「我們現在都要順時鐘(順時中)，不要逆時鐘(逆時中)，我們現在順時鐘就好了。」

至於鑽石公主號回國的民眾是被入住在陽明山的檢疫所？柯文哲表示，像這種東西就不要害他，讓中央統一發布就好了。