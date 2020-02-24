抗疫指揮官陳時中買房背債5千餘萬 投資小牙醫診所

新冠肺炎全球疫情持續延燒，我國中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中成為全國矚目人物，監察院今公布最新公職人員財產申報，陳時中與妻存款289萬、現金30萬，但因為買房背債高達5657萬，另外妻子以300萬元投資在台北市公館學區的小牙醫診所。

監察院今出刊第156期廉政專刊公職人員財產申報，公布大部分部會官員財產情形，陳時中與妻孫琬玲有土地1筆、建物2筆座落在台北市中正區，另有高雄市與新北市的建物與土地交付信託，還有2輛15年左右的老車。

陳時中夫婦理財方式不多，除了現金部分有新台幣30萬元，新台幣存款總額289萬餘元以活存為主，3筆保險都是儲蓄險，另有430萬元的債權，以及夫妻倆分別為了購置自用住宅共背債5657萬餘元；事業投資部分，太太孫琬玲以300萬元投資了台北市公館學區的牙醫診所，資料顯示，員工人數為10人左右。

另外，孫琬玲也登記1件珠寶與2件樂器價值約210萬元，陳時中則是有張價值30萬元的高爾夫球證。