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蔡壁如：民眾黨提修憲18歲公民權 他黨沒立委願連署

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如(右)今天表示，儘管沒有人反對下修投票年齡，但民眾黨提案修「一憲二法」，她上周親自拿著連署書，結果除民眾黨5席立委，其他立委都不簽，其他立委都說要自己提。圖／擷取自「撞新聞POP」直播
民眾黨立委蔡壁如(右)今天表示，儘管沒有人反對下修投票年齡，但民眾黨提案修「一憲二法」，她上周親自拿著連署書，結果除民眾黨5席立委，其他立委都不簽，其他立委都說要自己提。圖／擷取自「撞新聞POP」直播

民眾黨力推下修公民權至18歲，主張修「一憲二法」降低投票年齡。民眾黨立委蔡壁如今天表示，儘管沒有人反對下修投票年齡，但民眾黨提案修「一憲二法」需29位立委連署，但她上周親自拿著連署書，結果除民眾黨5席立委，其他立委都不簽，其他立委都說要自己提。

蔡壁如說，「我們(民眾黨)推修憲不會成功，但還是要倡議，民眾黨是把它當作社會運動在倡議。」

蔡壁如說，儘管過去幾屆，朝野對於下修公民權都有共識，但有的政黨也要趁修憲提不在籍投票、有的則是想拿掉考試院，導致修憲最後無疾而終，民眾黨才倡議下修公民權至18歲，就是簡化修憲將投票年齡拿掉，將年齡訂定在《總統副總統選舉罷免法》、及《公職人員選舉罷免法》。但蔡也透露，民眾黨只有5席立委，要提下修公民權不是這麼容易，儘管「沒有人反對，但民眾黨就是做不到」。

蔡壁如今天接受黃暐瀚專訪，蔡壁如也提到，行政院院會上周四通過國土計畫法修正案，她看到之後很火大，尤其對政院通過國土計畫法第十五條修正，只要是配合國家重大公共建設，就不受國土計畫的五年通盤檢討限制，蔡壁如指，蘇貞昌過去行政院長任內的國光石化案，當時只維持一百多天就計畫終止，行政院應該要向老百姓說清楚，到底是誰定義國家重大建設？不是政府說了算。

蔡壁如說，立委有兩項重要工作，第一是問政，第二是立法。民眾黨在國會會監督行政單位的執行力、堅守財政紀律。蔡也舉明天紓困特別條例拚三讀為例，朝野沒有人會反對紓困停利，但民眾黨會監督政府的執行力，錢撥下去有沒有發揮效果？還有監督政府的財政紀律，告訴老百姓為什麼要編列這筆錢，把錢花在該花的的方。

至於立法，蔡壁如說，民眾黨的優先法案三大重點，包括還政於民、財政紀律、公開透明，除了修一憲二法、集會遊行法、居住正義實價登錄外，她也會推動公衛師法立法。

民眾黨 蔡壁如 修憲

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