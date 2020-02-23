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傅崐萁PO住院臥床照 明將說明回復國民黨籍案

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮立委傅崐萁（右）今貼出臥床照片，表示在明天上午10點將在立法院召開記者會，向大眾說明這段時間的紛擾。圖／翻攝立委傅崐萁臉書
花蓮立委傅崐萁（右）今貼出臥床照片，表示在明天上午10點將在立法院召開記者會，向大眾說明這段時間的紛擾。圖／翻攝立委傅崐萁臉書

國民黨近日因花蓮立委傅崐萁回復黨籍案鬧分裂，但傅崐萁本人卻一直未公開說明。今天卻在臉書上公布，日前身體有狀況在花蓮慈濟醫院住院，現在已平安出院，針對這段時間的紛擾，傅崐萁將在明天上午10點在立法院召開記者會，向大眾說明。

傅崐萁今天傍晚於臉書貼文，並有一張身穿病服臥床，與花蓮慈濟醫院副院長王志鴻合影照片，表示因之前太忙碌，作息不正常，身體有狀況而住院手術療養，現在已平安出院，請大家放心，並感謝醫護人員用心防疫。

傅崐萁更宣布，「對於這段時間的各種的紛紛擾擾，以及好友們的關懷，崐萁將於明天上午10時在立法院召開記者會向大眾說明。」貼文一出，吸引近5千個讚，近600則留言，許多支持打氣，祝傅早日康復，還有網友留言「委員加油，國六沿伸到花蓮，還等著您去爭取」，希望傅崐萁保重身體。

傅崐萁臉書全文如下：

謝謝關心 明天上午十點見!

親愛的朋友們：

大家晚安，崐萁這幾天微恙，因前些日子過於忙碌，作息不正常，身體有些狀況住院手術療養，抱歉讓大家擔心了!

在花蓮慈濟醫院醫護人員的悉心治療之下，崐萁已平安出院，請鄉親好友們放心。在此感謝所有醫護人員這段時間的照顧，您們辛苦了。崐萁住院期間感受到醫護人員在防疫工作上用心及努力，您們是守衛人民健康的堅強防線，真心感謝您對社會的付出！

對於這段時間的各種的紛紛擾擾 以及好友們的關懷 崐萁將於明天上午十時在立法院召開記者會 向大眾說明

天冷了 請大家多添衣物 保暖保護身體健康 謝謝

傅崐萁 醫護人員 立法院 國民黨

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