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好消息！新冠肺炎病例再增三名出院

鑽石公主號第3起死亡病例 80多歲男性送醫不治

三天增兩家庭群聚 蘇益仁：感染源爭論該停了

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增兩名新冠肺炎，為一對北部父子，指揮中心研判為一起家庭群聚。國內確診個案來到28例，距離上次公布案24之外孫女和女兒確診，僅間隔一天，不過目前指揮中心仍定調上述案例都是零星社區感染

對此，前疾管局長蘇益仁表示，當社會正在爭論案19白牌司機的感染源，就跑出案24（北部無旅遊史六旬婦人），案24疫調未完，又跑出案27和28。「這樣的爭論應該要停止了」，蘇益仁強調，防疫的第一個法則就是預「防」，要達到預防目的，應該投注更多心力於超前部署，而不是找感染源。

蘇益仁表示，近來新增的案19（白牌車司機）、案24（六旬無旅遊史婦人）及案27（八旬無旅遊史老翁），都是從社區加強監測的擴大採檢個案找到，屬於漏網之魚。但「只有這三個嗎？ 」，現在指揮中心為了解除社會傳播的疑慮，傾洪荒之力去追查感染源，但如果未來個案越來越多，每個都要這樣做嗎？他認為這是現在就要思考的問題。

蘇益仁指出，美國接回鑽石公主號乘客後，發現許多人確診，美國疾病管制與預防中心主動宣布「美國已進入社區傳播的風險中」。反觀台灣，已經三例「這麼明顯」，每一例大約導致三百多名民眾被隔離，每例確診前都有上百名醫護接觸。上百名醫護都沒有感染，可說是老天垂憐的奇蹟，中央卻還在爭論社區感染與否，這些爭論實在是該停止了。

蘇益仁說，疫調該繼續做，但現在指揮中心好像比較側重找感染源，其實應該要同時有另一批人馬，同時進行去做社區感染的整備工作。因為台灣很快就要面臨武漢封城解除、世衛宣布解除旅遊警示，到時候如果台商要回來，台灣政策該怎麼定？

蘇益仁估計，距離上述挑戰來臨，可能還有一個多月時間，台灣不能心存僥倖，一定要趕快把防疫的能量放在社區感染防疫體系的整備，最好能夠拉高到國安層級，才能做好政治、經濟等各方面的通盤考量。

社區感染 新冠肺炎 疫情

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