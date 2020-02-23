影／再新增2例 為確保防疫人力 陳時中：禁醫事人員出國

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，公布新增2起新冠肺炎病例，達到28例。新病例為北部一對父子，父親為80多歲患有高血壓、糖尿病等慢性病之洗腎病人，他與50多歲的大兒子先後確診，兩人近期均無出國史，但與因工作關係頻繁往來中國大陸的小兒子同住，目前小兒子仍在檢驗當中，是否為感染源仍有待確定。疾管署署長周志浩表示，目前狀況看起來仍局限於家庭內傳染，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也認為，雖然這是第三起社區疫情，但認為仍屬零星社區感染情況。

記者會上，衛福部長陳時中表示，考量日後疫情將會擴大，為了確保國內醫療人力充足，下令禁止醫事人員出國，但會視情況而定，醫護人員如果要出國，報請地方衛生局後獲准即可。

另外先前一名血友病兒童因武漢封城遭困，本月海基會與台商合作接力將藥物及時送達湖北荊門市當地，但孩童母親又發表聲明，說藥物即將用罄，盼能盡快搭第二班包機回台治療。陳時中回應，本月20日已開了4劑給對方，預計能用到3月28日。