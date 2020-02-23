王燕軍：李前總統意識清楚 穩定緩慢恢復中
高齡98歲的前總統李登輝2月8日因喝牛奶嗆到，護理師擔心引發吸入性肺炎，建議送台北榮總進一步檢查，醫師則建議李登輝留院觀察與檢查，不過至今仍未出院，引起各界議論、猜測。
針對外界關切李登輝的健康情況，李登輝辦公室主任王燕軍今表示，考量醫院防疫工作負擔，特別出面在北榮大門外向大家說明。
王燕軍表示，李前總統意識清楚，但因為嗆到感染肺炎，目前以這個方向在治療，因為李年歲已高，再加上有心臟病，所以不能用強效手段治療，不知道何時能夠康復，但穩定緩慢，恢復中。
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