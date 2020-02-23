228事件將滿73週年 嘉縣祥和教會今辦追思紀念禮拜

228事件至今將滿73週年，嘉義縣政府與台灣基督教長老教會嘉義中會今天下午在祥和教會舉辦228事件追思紀念禮拜，由嘉義中會議長林信豪牧師主禮，共同祈禱、追思靜默與祝禱，嘉義縣長翁章梁指出，228事件凝聚台灣人的意志，促成了台灣人成功爭取民主、自由與人權價值。

發生在1947年的228事件及發生同年開始的白色恐怖時期，對台灣影響深遠，許多對國家未來能做出重大貢獻的社會菁英，慘遭無情殺害，或長期受政治迫害，1989年第一座228紀念碑豎立在嘉義市，肯定嘉義在228事件中的歷史地位。

2003年嘉義縣政府首次與嘉義中會合作舉行228事件追思會，選在當年死傷慘重的北回歸線太陽館舉行，今年選在朴子和太保市交界的祥和教會舉行，也具歷史淵源，因備受朴子鄉親愛戴的朴子街長（同市長）黃媽典，亦為228事件受難者。

翁章梁說，1986年，他仍就讀大學一年級時，不曾聽過228事件，1位住在高雄，也是教友的同學跟他講這件事，拿了一些資料給他，引發了他的好奇，開始探索228事件的歷史，也開啟了他生命中的靈動。

翁章梁強調，台灣的民主化、自由化與228事件脫離不了關係，台灣人應該要知道228當時的歷史背景，也要教導下一代認識這一段悲情歷史。