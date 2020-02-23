李登輝健康狀況？王燕軍：李前總統意識清楚 穩定緩慢恢復中

前總統李登輝日前因喝牛奶嗆到，送至台北榮總，至今尚未出院，其健康狀況引發議論。李登輝辦公室主任王燕軍考量醫院防疫工作負擔，於下午5時30分針對李登輝情況進行說明。他指出，李前總統意識清楚，目前「穩定、緩慢恢復中」，但不知何時能夠出院。

王燕軍表示，李前總統「意識清楚」，但因為嗆到感染肺炎，目前朝這個方向在治療。由於李年歲已高，再加上有心臟病，所以不能用強效手段治療。現階段不知道何時能夠康復，但「穩定緩慢，恢復中」。

據了解，李登輝2月8日因喝牛奶嗆到送往台北榮總，除因肺部有些微的感染，已先緊急給予抗生素藥物外，並因發炎指數增加，為求謹慎也做了血液生化相關檢查。

李登輝因已高齡98歲，2月中旬，王燕軍曾表示，因李有心臟病史，不能用太強的藥，因此恢復較慢；且因嗆到造成肺部浸潤，怕避免感染，拒絕會客。