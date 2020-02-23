段宜康呼籲暫停跑攤「最可怕的感染者就是民意代表」

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾開始避免出門。民進黨前立委段宜康稍早在臉書上表示，他認為現在最可怕的感染者，就是民意代表，呼籲民代們暫停跑攤。

段宜康說，立委、議員每天跑婚喪喜慶，一桌一桌敬酒，動輒數十上百桌，「各位想想他們每天接觸多少人？萬一哪位民意代表成為確診病例，得影響多少人？政府如何管制起？立委剛選完，議員明年才要選；大家一起來呼籲，這段敏感時期，請民代們暫停跑攤吧！」

段宜康的意見也讓網友紛紛留言讚同，不少網友認為，現在大型活動都應該暫停，認同民代暫停跑攤。