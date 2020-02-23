罷韓連署合體 今宣布連署書破51萬份

罷韓團體Wecare高雄、台灣基進與公民割草行動今宣布，罷韓連署書已收取超過51萬份的有效連署書，已突破原本48萬份目標，離罷免的58萬份已非常接近。罷韓領銜人陳冠榮說，接下來三團體將從分進轉為合擊邁進，為市民託付的信任，將市長韓國瑜罷免下台。

截至2月22日晚間11點，光復高雄總部已收到36萬3160份連署書，公民割草行動今天下午由三位新住民姊妹代表，將二階段連署啟動以來收到的18萬份連署書，扣除3萬份格式有問題的連署書，總共15萬份交給陳冠榮，連署份數因而衝破51萬份，達到「衝破48萬份掀開韓國瑜遮羞布」的目標。

Wecare高雄發起人尹立表示，目前才2月下旬，離原本3月中旬要送件的時間點還有將近一個月時間，「連署並沒有停止，希望大家繼續簽，讓份數超過57萬分，甚至更高」。市民已透過連署書展現高度民意，請韓國瑜市長洞悉民意走向，不要將手伸進選委會，讓市民公平舉行罷免投票的機會。

尹立說，因為造冊是非常繁重的工作，接下來連署部分將不再催票，將合作展開造冊整理作業，連署部份就繼續簽至3月中旬完成造冊，並送件到市選委會為止，希望能夠爭取更多審核時間。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，高雄人動員連署以來，總共要爭三口氣，第一口氣室舉辦了罷韓大遊行，第二口氣是在不到1個月內爭取到破51萬連署書，第三口氣就是要以罷免連署提案罷免市長，高雄人會為了這個城市勇敢站出來。