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柯文哲防疫會議只去1次 侯友宜：如何落實執行才重要

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今到校園防疫物資發放中心新莊國小視察。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今到校園防疫物資發放中心新莊國小視察。記者張曼蘋／攝影

台北市長柯文哲被爆市府開了11次防疫應變會議，柯只去了1次。對此，新北市長侯友宜今天受訪時表示，不是開會多與少的問題，把市民保護好比較重要，開會次數不重要，重要的是如何去落實執行。

侯友宜今到校園防疫物資發放中心新莊國小視察，關心整體學校防疫物資數量及配發作業動線。他表示，新北市至今已開了14次應變會議，都是他親自指揮所有的作戰，市長是最高的地區指揮官，所有的步伐，他一定掌握的最精準，視同社區感染方式，全力備戰、超前部署，別人怎麼說他沒意見，一定全力配合中央，「保護我們國人安全，這就是我的態度。」

對於被問到柯文哲只去過一次應變會議，侯友宜說，每一個人的思維都尊重，只要大家全心全力把自己分內的事情做好最重要。侯友宜還說，不是開會多與少的問題，是要做的出來，把市民保護好比較重要，開會次數不重要，小型會議每天都開，從春節開始，完全不可能有休息的時間。

侯友宜強調，開會次數不重要，重要的是如何去落實執行，看到第一線同仁能夠遵照他們的指令，來做到位，這才是最重要的事。

侯友宜 柯文哲

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