柯不知第24例在哪 侯友宜：中央地方一條鞭 不需對立

國內日前公布第24例新冠肺炎病例，台北市長柯文哲不滿指揮中心未公開地點，日前更稱不知道第24例在哪，惹怒指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。新北市長侯友宜表示，中央跟地方所有的指揮是一條鞭，「我們不需要對立，也不需要衝突，更不需要口水。」

侯友宜今天上午到校園防疫物資發放中心新莊國小視察，關心整體學校防疫物資數量及配發作業動線。侯友宜受訪時針對柯文哲說不知情第24例在哪，表示對於整個防疫作戰，只有一個原則，中央跟地方所有的指揮是一條鞭，防疫沒有分你跟我，台灣很小、從南到北都很小，「我們不需要對立，也不需要衝突，更不需要口水。」

侯友宜還說，像是居家檢疫趴趴走的，他有跟陳部長說，「你如果沒辦法處理的，新北市來承擔，我願意補位」，對他而言，這是一個視同社區感染，很多的疫情必須要全力以赴，不管怎麼樣，「新北市一定要做在前面，超前部署、全面備戰。」

至於是否贊成公布個案所在地，侯友宜強調，中央是一個疫情指揮中心，只有中央跟地方同心，才能夠打勝仗，「所以中央怎麼規定，我怎麼做，我不但要做到位、做在前面，更應該補位」，現在這個時候，沒有分你我，大家一起走、一起拚，中央怎麼規定，他就怎麼做。

現場媒體追問柯與中央是否齊心？侯友宜表示，他是從基層打仗上來的人，知道打仗只有一個同心，沒有第二個心，有什麼大家意見不一樣的地方，大家可以溝通、可以建議，同心齊力往前走。