遭罷韓批立場不公 高市選委會：依法辦理
近日有罷韓人士批高雄市選委會像市長韓國瑜的辦事處，高雄市副市長跟民政局長任市選委會一級主管，立場會不公。高雄市選委會今發聲明強調，目前與未來均依法辦理。
高雄市選委會表示，市選委會主任委員，依照中央選舉委員會所頒「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」規定，擬任主任委員人選，應由各所在直轄市、縣（市）政府正（副）首長、幕僚長擔任，由三者之一擔任皆符規定，其他縣市或高雄市以往皆有前三者之一擔任主任委員之例。
另外選委會總幹事部分，高雄市選委會說，依各直轄市縣市選舉委員會編制表規定，總幹事由民政局局長或副局長擔任。目前市選委會總幹事由民政局副局長（事務官）擔任，並非由民政局局長擔任。
至於政務官會否影響罷免案審查，高雄市選委會說，高雄市選委會是中央選舉委員會下屬機關，未來罷免案連署查對工作仍會依中央選委會規定辦理，所以不必過度擔心會有不公情事。
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