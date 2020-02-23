國土計畫法修法爭議 內政部：無開發至上思維

針對外界批評行政院提國土計畫法修法，讓重大建設可不受「國土計畫法」限制，被認為嚴重倒退，內政部強調，國土計畫法的修正是為賦予國土計畫適時檢討變更，以因應全球氣候變遷及國際政治經濟情勢快速變化趨勢，辦理過程均將開放民眾參與及踐行政府資訊公開原則，並無開發至上思維。

內政部表示，全國國土計畫係國土空間發展及土地使用最上位指導原則，界定國土適宜發展及不適宜發展範圍，將城鄉發展建設引導在適宜發展範圍內，至於不適宜發展範圍則儘量維持原本自然狀態，使國土有秩序保育及發展。

內政部並表示，國家重大建設包含水利、防災、環保、能源、運輸、教育、長照、產業、農業等不同面向，並非僅限於產業園區。國土計畫依據各部門特性，配置其最適宜發展區位，將產業園區、工業區、科學園區等城鄉發展建設將引導到城鄉發展地區，農業重大建設將引導到農業展地區，防災、水利、環保、能源或運輸等重大建設，則依據災害、水資源、環境保護、資源賦存、交通需求等不同考量，因地制宜配置在適合的區位上，國土空間規劃並非僅限於開發導向，資源保育、農業發展及公共設施提供，均應納入規劃考量，以對國家發展負責任，因應重大狀況，並避免國土發展僵化。

以水資源設施為例，目前全國國土計畫規定，國內新興水源（海水淡化、水再生利用）之需地面積約60公頃，考量全球氣候變遷趨勢下，國內天然水資源分配不均，為提高水資源循環再利用，後續如有增加相關用地需求時，為避免因全國國土計畫前開規定限制，導致影響再生水處理及利用，爾後經行政院核定之水資源重大建設計畫，透過變更全國國土計畫前開規定，使水利相關設施得以申請設置；又因全國國土計畫尚規定有設置區位條件，水利設施興建時亦應符合相關規範。

本次提案修正「國土計畫法」第15條第3項，增訂於「經行政院核定之國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，即依據前開思維，未來配合水利、防災、環保、能源、運輸、教育、長照、產業、農業等發展需求，政府及時提出相關重大建設計畫以為因應，若各級國土計畫有須配合檢討需要，應得適時調整以符實需，又為避免所謂「國家重大建設」浮濫提出影響計畫穩定性，亦僅限定經行政院核定者為限。

因國土計畫法第12條規定，國土計畫適時檢討變更時，仍應依法辦理公開展覽、公聽會等民眾參與程序，且亦需經各級國土計畫審議會審議通過，民眾如就該國土計畫變更案有相關意見，亦得提出供國土計畫審議及核定參考。