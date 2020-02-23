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李登輝住院第三周仍未出院 院方要求下封口令
前總統李登輝2月初因喝牛奶嗆到，送至台北榮總，至今尚未出院。由於李登輝狀況至今不明，病情惡化等各種傳言甚囂塵上。對此，記者向李登輝主治醫師陳雲亮求證，醫師則表示院方已下封口令，不便對外說明。
李登輝2月8日因喝牛奶嗆到送往台北榮總，除因肺部有些微的感染，已先緊急給予抗生素藥物外，並因發炎指數增加，為求謹慎也做了血液生化相關檢查。
李登輝因已高齡98歲，2月中旬，其辦公室主任王燕軍曾表示，因李有心臟病史，不能用太強的藥，因此恢復較慢；且因嗆到造成肺部浸潤，怕避免感染，拒絕會客。
然而李登輝住院至今已第三周，對其最新病況，陳雲亮則表示：「現在醫院已全面下封口令。」因此病情是否好轉或惡化，仍不得而知。
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