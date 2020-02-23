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600萬紓困預算 政院最快27日拍板

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片

為了因應新冠疫情帶來的產業衝擊，行政院繼上周推出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案後，目前各部會個別預算，已陸續將資料交給主計總處彙整，預計27日接著推出規模新台幣600億元的特別預算草案。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，當初院長蘇貞昌決定匡列600億不是空穴來風，而是提前要求各部會盤點，第一波提出時雖然超過金額，但後續討論後決定，部分經費以移緩濟急方式先處理，所以最後依然匡列600億，各部會預算會控制在這範圍中。

歷經近日盤點，600億特別預算比例最重的部會是經濟部，整體對於紓困與振興內需型產業、製造業方案為最大宗，包含擴大台商回台資格、加碼中小企業創新研發等等，總金額逾200億；其次交通部針對觀光產業、交通運輸業的紓困方案為142.3億，復甦及振興方案則為54.5億，也達196.8億元。

農委會部份推出的紓困貸款系列也有68億元，規劃讓受疫情影響的農漁民業者、農民團體、農企業均可申貸；另外，受隔離、檢疫者可向政府申請補償，這部分也預計匡列在特別預算的支出當中。

Kolas說，目前各部會個別預算陸續將資料交給主計總處彙整成特別預算草案，立法院預計周一針對紓困條例展開朝野協商，周二25日若順利三讀，主計總處將於周三將特別預算草案彙整後簽給蘇院長核定，周四27日送行政院院會拍板；民進黨團總召柯建銘則表態，防疫特別預算拚3月13日三讀。

行政院 疫情 Kolas

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