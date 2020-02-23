影／疫情嚴峻 黃偉哲：非全面禁止同仁出國

新冠肺炎疫情威脅，台南市長黃偉哲今天出席大台南消災祈安護國大法會時表示，防疫考量，市府對於疫情嚴峻國家，市府當然不鼓勵同仁前往，但並非全面禁止公務人員出國。

台南市政府民政局與永康區凌霄寶殿(武龍宮)辦理大台南消災祈安護國大法會，黃偉哲受邀出席，與立委林宜瑾、市議員林燕祝、蔡淑惠、永康區長張睿民等人出席，黃偉哲會前受訪。

「市府並非全面禁止同仁出國，其他國家還是可以前往。」有媒體詢問台南市禁止市府同仁出國一事，黃偉哲特別說明，並非完全禁止，但像當前中、港、澳、日本、韓國等國家、地區疫情嚴峻，如日、韓旅遊提升為第二級警示，市府當然不鼓勵，但其他國家還是可以。

他說，要不要出國是同仁權利，但會不會影響到公務及防疫，這是市府要考量的。