媽祖遶境將登場 內政部：發函宗教團體加强公衛宣導

新冠肺炎疫情升溫，萬人參與的「媽祖遶境」目前仍計畫三月如期舉行。內政部表示，將發函給所有宗教團體及地方政府，加强對宗教團體及民眾的公共衛生宣導，降低感染風險。

「媽祖遶境」萬人參與，沿途共餐共食據點，由信眾免費提供大鍋飯、麵食、米粉、貢丸湯等食物，讓參與繞境的信徒享用，是否成為防疫缺口引起憂慮。

內政部次長陳宗彥表示，目前中央流行疫情指揮中心對疫情掌握、防疫落實都處理得很好，也尚未公告已到必須暫停部分社會活動的程度，宗教活動也可以如期舉行。但他也提醒，國人必須依循防疫基準規範，必須居家隔離、居家檢疫者，自我約束；還有勤洗手等衛教觀念的推廣與落實，也是防疫中心近期不斷宣導重點。

陳宗彥表示，疾管署已制定「『嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」，內政部近日會將相關書面資訊，完整提供給所有宗教團隊、地方政府，宗教團體有疑義，可撥打1922專線詢問；宗教團體屬地方政府輔導對象，若有必要，縣市政府衛教單位可提供協助。防疫需要中央與地方、國人與政府合作。

根據疾管署因應指引集會活動前，需先進行風險評估，建立應變機制，宣導生病在家休息不參與，並規畫防疫設施、隔離安置場所及備妥相關防護用品；活動期間，加強防範衛教溝通及強化個人衛生防護、維持現場環境衛生及供應足量的防護用品，持續關注傳染病現況，發現疑似符合通報定義者，要配合進行疫情調查。考量集會活動形式、參與人數與疫情狀況等，必要時可與地方衛生單位討論，是否需調整、延期或取消，以防止群聚發生或疫情擴大。