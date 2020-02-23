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鄭文燦讚橫濱包機 批馬英九不該站海峽中線

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
鄭文燦強調其實橫濱包機模式就是最好的模式。記者鄭國樑/攝影
鄭文燦強調其實橫濱包機模式就是最好的模式。記者鄭國樑/攝影

兩岸第二波武漢包機如何進行還沒共識，蔡英文總統昨天在臉書肯定台灣到日本橫濱包機接人模式，前總統馬英九日前呼籲兩岸各退一步，桃園市長鄭文燦今天強調，馬英九做過中華民國的總統，他所站的位置不應該是「海峽中線」，沒有所謂各退一步的問題，其實橫濱模式就是最好的模式。

鄭文燦今天上午到中壢慈惠宮為消防人員點燈、祈福，事後受訪時表示，橫濱模式就是乘客上機前核對名單、上機前完成檢疫以及由華航執行任務，這是必要的，這是國人可以信賴也是國際的通用，如果北京方面採用其他帶有政治目的的設計，都是妨礙接機的安排。鄭文燦認為無第二波、第三波接機只要北京做調整，按照台灣派機到日本橫濱模式接人，沒有什麼困難。

鄭文燦今天上午到中壢慈惠宮為消防人員點燈、祈福，事後受訪時表示，橫濱模式國人可以信賴也是國際的通用。記者鄭國樑/攝影
鄭文燦今天上午到中壢慈惠宮為消防人員點燈、祈福，事後受訪時表示，橫濱模式國人可以信賴也是國際的通用。記者鄭國樑/攝影

鄭文燦 北京 馬英九

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