鄭文燦讚橫濱包機 批馬英九不該站海峽中線

國民黨主席補選明天將公告選舉人名冊，兩位候選人昨天都針對投票所的設置提出質疑。江啟臣抗議選務不應「一國多制」，各縣市黨部更不應該便宜行事；郝龍斌更直指，選舉剩不到兩個禮拜，黨中央卻突然討論設置比例的問題，而且只增加台中與宜蘭兩地的投開票所，是否有「因人設事」的問題？

2020-02-23 00:23