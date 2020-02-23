影／竹市參拜遶境 柯文哲：希望全台都能平安度過疫期

台北市長柯文哲今天到新竹市參加遶境與參拜，上午7時從天后宮六聖母媽祖廟參拜，並參與遶境步行至竹蓮寺，下午2時30分至新竹塹港富美宮、3時30分至新竹內天后宮、下午4時15分至新竹都城隍廟，而今天他跟著天后宮遶境至竹蓮寺，剛好遇到桃園龍德宮遶境，並於今天駐駕在竹蓮寺，柯文哲表示，新竹市他的家鄉，因此今天也回家參與一段遶境，他提到新冠肺炎疫情，希望不只新竹要平安，全台灣都能平安度過。 桃園龍德宮8天遶境第一站於新竹市竹蓮寺駐駕。記者張雅婷／攝影 台北市長柯文哲（中）今天到新竹市參加遶境與參拜，上午7時從天后宮六聖母媽祖廟參拜，並參與遶境步行至竹蓮寺。記者張雅婷／攝影