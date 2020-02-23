北市今防疫訓練 黃珊珊：相信無社區感染才是最大危險

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，各縣市無不嚴正以待，北市府今上午舉辦社區防災士教育訓練，總計約200位防災士參加。北市府副市長黃珊珊表示，現在都是被動接受中央指示，但我們就是把社區感染當作真實存在，所以現在就在做社區感染的防範，所以不用再去確認是不是社區感染，這些口水都沒有意義。

根據北市府統計，目前全市已受過防災訓練並領有證照的防災士總計1503位，其中包含145位里長及451位里幹事，預計將分四個梯次，並於本周上完課，好讓防災士成為防疫工作上重要的種子教官，給民眾最正確的防疫知識。

黃珊珊表示，這些防災士平常都有接受過風災、水災的訓練，但沒有接受過疫災的訓練，所以希望今天受訓完，回到社區就是當「小蜜蜂」的角色教導防疫，做到「發現、通報、行動、限制、撲滅、等五個動作。

黃珊珊說，過去都是由健康中心同仁去關心民眾是不是有出現發燒症狀等，但隨著狀況越來越多，可能忙不過來，現在就是透過鄰里間的關心，再來協助通報醫療院所。

至於現在台灣是否出現社區感染？黃珊珊直言，重點是全世界的定義，和台灣不太一樣，這才是比較奇怪的地方，所以是不是有社區感染已經不重要了，最重要的是有沒有做好準備，我們每天都相信沒有社區感染，都不做準備，這才是最大的危險。

黃珊珊強調，這不是恐慌，而是做好準備就不會恐慌，所以我們不需要討論、辯論到底是不是社區感染，而是他一定會有社區感染，但是我們做好了準備。

黃珊珊，從中央到地方都不應該討論、爭論到底是不是社區感染，因為如果永遠都不會有社區感染，那就不會有像日本、韓國這麼重大的疫情，所以大家應該把它當作一個問題，面對它、解決它，而不是迴避它，就算不是社區感染，難道就不用作準備嗎？所以重點不是有沒有社區感染，而是我們有沒有為社區感染做好準備。