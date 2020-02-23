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北市再槓衛福部 黃珊珊嗆：吵來吵去病毒不會不見

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北市再槓衛福部 黃珊珊嗆：吵來吵去病毒不會不見

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
北市府副市長黃珊珊今上午出席北市防災士防疫宣導課程，受訪時，縣市政府如果有協助疫調一定會知情，但是我們沒有參與的地方怎麼會知情，就像自己不會知道新北的狀況，也不知道全貌。記者邱瓊玉／攝影
北市府副市長黃珊珊今上午出席北市防災士防疫宣導課程，受訪時，縣市政府如果有協助疫調一定會知情，但是我們沒有參與的地方怎麼會知情，就像自己不會知道新北的狀況，也不知道全貌。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎疫情發燒，台北市長柯文哲近來因確診第24例的「北部女」究竟在哪裡，和衛福部長陳時中槓上。對此，北市府副市長黃珊珊今上午出席北市防災士防疫宣導課程受訪時強調，縣市政府如果有協助疫調一定會知情，但是我們沒有參與的地方怎麼會知情？就像她不會知道新北的狀況，也不知道全貌。

儘管陳時中強調地方首長不會不知道在哪裡，但柯文哲昨反駁「他就不知道」，並批評不公開會步上中國後塵，遭陳時中罕見以錄音檔的方式，痛斥柯文哲「要把責任扛起來，不能說不知道，中央地方要合作。」

黃珊珊表示，柯市長也不是每一件事情都知道，如果她沒有告訴他，他怎麼會知道，「台北市的疫情總指揮是我」，有必要知道的會讓他知道，也不是和疫情相關的都會去報告，「我才是唯一知道的人」。

對於民進黨台北市議員簡舒培在節目中爆料，指柯文哲每天在媒體前對防疫工作指指點點，結果台北市開了11次防疫應變會議，但柯文哲只去了1次。

黃珊珊說，北市防疫總指揮是她，每天也會在晨會報告細節，目前北市還是疫情應變小組，不是應變中心，柯市長也不是每一次會議都要參加，之前2月11日的桌上演練，柯市長就有參加，台北市一直也都是超前演練。

至於到底要不要公布確診案例的位址？黃珊珊直言，台灣兩千三百人萬人口中，有近千萬人，也就是將近一半的人口在北北基桃，不公布的狀況會造成大部分人民很大的困擾。

黃珊珊表示，就像韓國也會公布是在大邱市，那你至少有一個區域讓大家知道是怎麼一回事，但現在用一個北部，這裡面住著全台灣近一半人口，就連議員都在問在哪裡。

黃珊珊說，最好就是中央的疫調趕快出來，就像在彰化就在彰化，說清楚講明白，彰化的民眾自然會有警覺，旁邊的民眾也不用這麼恐慌。

黃珊珊表示，要給中央時間疫調沒有錯，但用一個「大本部」，的確會造成很大的恐慌，所以台北市已經決定了，不管你公布在哪裡，我們就當作社區感染在台北市，每一個人都要自主健康管理，每一個人都要社區防疫，大家就不用再討論是不是在我這裡，料敵要從寬，一定要等到是公布在我們這裡才要做準備，就是太晚了。

黃珊珊強調，不想把這些變成疫情的爭議，再重申一次「台灣人沒有一個人可以置身事外」，「我們兩個吵來吵去，不會讓病毒不見。」

北市 黃珊珊 疫情

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