面對新型傳染疾病 林奕華籲盡速通過「公共衛生師法」

國民黨立院黨團首席副書記長林奕華今天參加由台灣公共衛生學會 主辦的「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」。她表示，除了充實新冠疫情下應有的防疫知識，現在面對各式新型傳染疾病，也希望「公共衛生師法」能盡速通過，建立公共衛生師證照制度。

林奕華表示，這次防疫工作有眾多公共衛生專業人員投入，面對社區感染的可能風險，大家也注意到公共衛生才是防堵病毒最重要的防線之一，不僅可藉由疫情調查預測疾病的走向，更透過衛教讓民眾知道防疫上自己該做什麼，如此就能降低社會恐慌，有秩序地去面對新型傳染疾病。

「這麼重要的專業，但社會卻對『公共衛生師』這個名詞非常陌生」。林奕華說，公衛人員和一般醫事人員不同之處在於，一般醫療人員注重個人的診斷和治療；公衛師的核心價值，在乎一群人的身心健康人權，包含醫院、學校、工廠等。

林奕華指出，公共衛生師法草案行政院去年已制定完成，但立法院因跨屆不續審，所以法案必須重送，她呼籲行政院優先處理，相信在立法院朝野共同支持下，很快就能完成立法，讓台灣公衛體系更為健全。