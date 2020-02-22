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日本厚勞省道歉了！鑽石公主號23名下船乘客未經新冠病毒檢測

新加坡增3起新冠肺炎確診 1例未到過中國感染源頭不明

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
新加坡樟宜機場工作人員正使用熱掃描儀一一檢測來自大陸旅客的體溫。 法新社
新加坡樟宜機場工作人員正使用熱掃描儀一一檢測來自大陸旅客的體溫。 法新社

新加坡聯合早報網報導，當地22日新增三起病例，其中一名32歲本地男子與已出院的一歲男嬰有關。

星國衛生部今晚（2月22日）發文透露，這名32歲新加坡男子是在本月9日乘搭包機從中國武漢回返新加坡的乘客之一。一歲男嬰幾天前已出院，與父母在政府隔離設施團聚。

另有一名30歲新加坡女子與神召會恩典堂相關，她與本地第66起病例（28歲教堂男職員）有接觸，該名男職員也已出院。

最後一名新病例是41歲新加坡永久居民，他傳染源頭不明，近期未到中國。

本地目前總病例為89起，今天又有多兩人出院，使出院的總人數為49人。還在加護病房的病患保持在五名。

新冠肺炎 COVID-19 新加坡

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