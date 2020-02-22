新加坡增3起新冠肺炎確診 1例未到過中國感染源頭不明

新加坡聯合早報網報導，當地22日新增三起病例，其中一名32歲本地男子與已出院的一歲男嬰有關。

星國衛生部今晚（2月22日）發文透露，這名32歲新加坡男子是在本月9日乘搭包機從中國武漢回返新加坡的乘客之一。一歲男嬰幾天前已出院，與父母在政府隔離設施團聚。

另有一名30歲新加坡女子與神召會恩典堂相關，她與本地第66起病例（28歲教堂男職員）有接觸，該名男職員也已出院。

最後一名新病例是41歲新加坡永久居民，他傳染源頭不明，近期未到中國。

本地目前總病例為89起，今天又有多兩人出院，使出院的總人數為49人。還在加護病房的病患保持在五名。