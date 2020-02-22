蔡總統暖心關懷 日本台灣交流協會發文感謝

滯留在鑽石公主號郵輪多日的19名我國旅客，終於在昨天搭乘包機返國，蔡英文總統下午透過臉書說「歡迎你們回家」。日本台灣交流協會代表泉裕泰稍早透過臉書表達對蔡總統感謝，「疫情沒有國境，我們衷心敬佩此次台灣防疫模式。希望日台攜手共渡難關，我們也會持續努力。」

蔡總統在臉書上表示，「透過完整的防疫規畫，充分保護搭機旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是我們的最高指導原則。」台灣能透過「橫濱模式」接回人民，是因為這麼多人的勇氣、耐心和奉獻。

蔡總統還指出，她也要謝謝日本政府的協助。接下來在防疫及醫療工作上，台灣和日本會繼續攜手合作，一起度過挑戰。祈願日本的病患及家屬也都能平安。

泉裕泰說，看到蔡英文總統的貼文，「總統對日本病患、家屬的溫馨慰問，以及後面在防疫及醫療工作上對日台合作的深厚期待，本人在此表達由衷的感謝。」

他表示，疫情沒有國境，「我們衷心敬佩此次台灣防疫模式。希望日台攜手共渡難關，我們也會持續努力。」