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蔡總統暖心關懷 日本台灣交流協會發文感謝

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
滯留在鑽石公主號郵輪多日的19名我國旅客在昨天搭乘包機返國，蔡英文總統透過臉書說「歡迎你們回家」。日本台灣交流協會代表泉裕泰稍早透過臉書表達對蔡總統感謝。 圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書
滯留在鑽石公主號郵輪多日的19名我國旅客在昨天搭乘包機返國，蔡英文總統透過臉書說「歡迎你們回家」。日本台灣交流協會代表泉裕泰稍早透過臉書表達對蔡總統感謝。 圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書

滯留在鑽石公主號郵輪多日的19名我國旅客，終於在昨天搭乘包機返國，蔡英文總統下午透過臉書說「歡迎你們回家」。日本台灣交流協會代表泉裕泰稍早透過臉書表達對蔡總統感謝，「疫情沒有國境，我們衷心敬佩此次台灣防疫模式。希望日台攜手共渡難關，我們也會持續努力。」

蔡總統在臉書上表示，「透過完整的防疫規畫，充分保護搭機旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是我們的最高指導原則。」台灣能透過「橫濱模式」接回人民，是因為這麼多人的勇氣、耐心和奉獻。

蔡總統還指出，她也要謝謝日本政府的協助。接下來在防疫及醫療工作上，台灣和日本會繼續攜手合作，一起度過挑戰。祈願日本的病患及家屬也都能平安。

泉裕泰說，看到蔡英文總統的貼文，「總統對日本病患、家屬的溫馨慰問，以及後面在防疫及醫療工作上對日台合作的深厚期待，本人在此表達由衷的感謝。」

他表示，疫情沒有國境，「我們衷心敬佩此次台灣防疫模式。希望日台攜手共渡難關，我們也會持續努力。」

蔡英文 新冠肺炎 鑽石公主號

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