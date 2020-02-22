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江啟臣質疑主席補選投票所一國多制 郝龍斌：不宜再改
國民黨主席補選3月7日投票，規畫在全國設271個投開票所，但因數量遠不及過去歷次主席選舉，各縣市分布情形也不一，主席候選人江啟臣今質疑「一國多制」、便宜行事，要求增設投開票所。對手郝龍斌則認為，既已公告就不宜再改。
郝龍斌表示，在黨中央決定投開票所設置規模與地點時，他也不知道整個分布狀況，但如今設置結果與投開票所位置都已公告，就不宜再改。
黨務人士說，要不要增設投開票所，問題在於各縣市黨部的現職黨工人數有限，若無法支應督導各投開票所情形，最後卻硬要增設，派志工上陣負責，投開票所若發生選務糾紛，恐整體選舉公正性都遭質疑。
投開票所較少，恐降低黨主席補選投票率。郝龍斌也同意表示，這一次因為有新冠肺炎疫情關係，投票率一定很低，每一票都很重要，如果投票率是五成，黨員每投一票等於投兩票；投票率若僅三成，投一票等於三票，呼籲黨員踴躍投票。
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