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二二八中樞紀念 總統蘇揆柯文哲同框致詞

中央社 / 台北22日電

受到武漢肺炎疫情影響，二二八事件紀念基金會執行長楊振隆今天說，二二八事件73週年中樞紀念儀式，當天總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲等人與會致詞；因應疫情，紀念流程、規模雖縮減但防疫工作不打折。

中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世界衛生組織2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

今年是二二八事件73週年，中樞紀念儀式主題為「轉型正義、繼續向前」，楊振隆下午受訪表示，2006年二二八事件紀念基金會完成第一版「二二八事件責任歸屬研究報告」，經過10多年，2020年將出版二二八事件轉型正義報告，3月8日將正式印出，2月28日當天將由二二八事件紀念基金會董事長薛化元對外公布，這項報告將是中樞紀念活動的重頭戲。

楊振隆說，二二八事件73週年中樞紀念儀式，因考量武漢肺炎疫情影響，採取「防疫優先、縮小規模、簡化流程」原則辦理，活動將在二二八紀念公園舉行，因為在戶外受到疫情影響風險相對較低，但考量二二八受難者家屬很多人年事已高、免疫力較低，防疫工作必須嚴謹，發出邀請函時，都會請出席者務必要戴口罩，主辦單位當天會準備額溫槍量體溫、準備酒精消毒。

簡化流程部分，楊振隆說，蔡總統、蘇貞昌、柯文哲、薛化元與會致詞，將頒發受難者回復名譽證書，整個活動流程希望在50分鐘內完成。

二二八事件 疫情 肺炎

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