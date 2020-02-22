黨部搬遷！郝龍斌：學校辦得好不在大小在有無大師

國民黨八德大樓中央黨部租約明年底到期，黨主席候選人江啟臣昨天先表態可考慮搬遷，另一位黨主席候選人郝龍斌今天也表示認同，他說，本來就是如此，一個學校辦得好，不在於學校的大小，而在有沒有大師，未來國民黨要爭取到黨內人才願意為黨打拚，這才是關鍵。

郝龍斌下午出席民黨內湖區黨部新春團拜活動，會前接受媒體聯訪。

郝龍斌說，辦公處所不是最重要的，不要像衙門一樣，要讓民眾可以接近，甚至是設虛擬黨部，節省經費，可以朝向這方面發展。

媒體詢問，現在黨部租金一個月300多萬元，是否造成財務負擔，郝龍斌說，以他的了解，這個早就付清了，不會造成財務負擔，但租約到期後是否要續租可以再考量。

由於日前曾表示罷免高雄市長韓國瑜活動會增加社區感染風險，引發爭議。郝龍斌今天表示，大家曲解他的意思，他是說防疫優先，不要政治口水，尤其韓國瑜現在在高雄積極防疫，希望民進黨不要酸來酸去，應協助韓把防疫做好。