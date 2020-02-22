原民會主委全母語致詞 蔡總統也有阿美族和排灣族名字
昨天是世界母語日，原民會於今明兩天於台北圓山大飯店舉行2020世界母語日台灣原住民族語言發展會議，包括帛琉共和國等十三國代表、原民族語推廣人員與鄉鎮市長及NGO組織等共約四百人出席。總統蔡英文也親臨開幕典禮致詞。
原民會主委夷將拔路兒，在開幕典禮上，首次以全族語(阿美語)致詞，長達十分鐘，是原民會創會24 年來首次以由首長在正式會議場合使用全族語致詞。他指出，經歷過國家禁止說母語的那個年代，造成目前五十歲以下的族人，無法用流利的族語溝通；許多年輕人甚至不會說母語。原住民族語言發展法通過後，原民會投入大量的資源，全面落實推動族語復振。最近更成立原住民語言研究發展基金會，成為國內第一個專責的族語研發機構。
蔡總統致詞前，先說出自己的阿美族名字和排灣族名字，台下熱烈鼓掌。她表示，自從2017年語言發展法通過，各國族語獲得國家語言地位，學校有專職族語老師、部落有專職族語推廣人員、政府也有族語同步口譯、族語公文。
蔡總統指出，不只是原民語言，國家語言發展法去年通過，政府會投入心力，確保各族群母語都可復振、發展。她表示，母語除了在家學，當然也可以在學校學，政府有責任經營多元化的友善環境，讓青年可以說母語、不覺得被壓抑。政府鼓勵用母語讓世界看見台灣，這是民主的價值。她相信對母語的重視，不僅可以讓人民欣賞多元文化、更可與國際如南島民族、新南向國家產生更多連結。「讓我們繼續努力、享受學母語、說母語的美好。」
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