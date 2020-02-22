國民黨魁補選 江啟臣抗議投票所設置沒有標準

隨著國民黨主席補選投票日接近，越來越多黨員反映本次主席補選投開票所設置缺乏統一標準，增加黨員投票難度，損害黨員之權力。對此，國民黨主席候選人江啟臣今天向國民黨中央表達嚴正的抗議，表示選務不應「一國多制」，各縣市黨部更不應該便宜行事。

江啟臣表示，距離黨主席補選投票僅剩兩周的時間，各項選務工作陸續就定位。然而，近日卻接獲許多黨員反映，本次選舉的投開票所沒有統一的設置標準，有的縣市在一個行政區可能有好幾個投開票所，但有的縣市卻不是如此。

以台北市為例，目前規畫設置27個投票所，每個投票所涵蓋的選舉人數為1,173人，涵蓋的面積10平方公里；反觀桃園市卻只設置7個投開票所，每個投票所涵蓋的選舉人數達1,857人，涵蓋的面積高達174平方公里，缺乏統一標準的結果，讓黨員行使權力的機會被制度所侵害。

江啟臣也提到，回顧近三次的黨主席選舉，2016年補選可投票黨員數有33萬7351人，設置476個投開票所，2017年選舉可投票黨員數有47萬6147人，設置507個投開票所，2020年補選截至2月20日可投票黨員數有31萬5839人，卻只設置271個投開票所，黨中央辦理選務不能「一國多制」，各縣市黨部更不應該便宜行事。

江啟臣指出，根據統計，國民黨四十歲以下的黨員僅占全體黨員的3.16％，若以當時的合格黨員28萬8千餘人來計算，幾占9千餘人。也就是說，中高齡黨員在本次選舉中還是多數，隨著年齡越長，移動時的風險也就越高，缺乏投開票所的結果，就是讓中高齡黨員投票的風險提高。